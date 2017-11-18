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بعد صورتها الشهيرة مع 20 ألف نحلة على بطنها الحامل.. أم تلد طفلاً ميتاً قبل 6 أيام من الموعد الطبيعي on November 18, 2017

قد تتذكر صورة السيدة الحامل المحاطة بنحو 20 ألف نحلة على بطنها، التي تبيَّن لاحقاً أنها مربية نحل أميركية. الصدمة في الموضوع هي ذهاب السيدة البالغة من العمر 33 عاماً للمستشفى لتلد ابناً ميتاً قبل 6 أيام فقط من موعده الطبيعي. التعليقات Share this on WhatsApp

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