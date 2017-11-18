الاسم “جريمة أكل” والإعدام والمؤبد أسماء وجبات لديه.. شاهد مطعم مصري على هيئة سجن والزبائن يأكلون في زنازين on November 18, 2017

افتتح مصري مطعماً على هيئة سجن، وغرف تناول الطعام فيه عبارة عن زانزين، حيث فكر صاحبه -كما يقول- في إقامته بطريقة مختلفة لجذب الزبائن، وصممه بطريقة مستوحاة من فندق بإيطاليا.

ويحتوي المطعم على غرف مكشوفة تشبه الزنازين مُحاطة بألواح حديدية، وداخل كل غرفة توجد منضدة ومقاعد لتناول الطعام، ويمكن للعميل أن يغلق غرفته أو زنزانته على نفسه، ويحتفظ بمفتاحها لحين انتهائه من تناول الطعام.

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