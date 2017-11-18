أول تصريح للحريري من باريس يحدّد فيه تاريخ عودته لبيروت.. سيشارك بحدث يحتفل به اللبنانيون سنوياً on November 18, 2017

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، أنه سيكون في لبنان يوم الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والذي يصادف عيد الاستقلال اللبناني.

وقالت الرئاسة اللبنانية، السبت 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أن الحريري، اتصل بالرئيس، ميشال عون، وأبلغه بعودته إلى بيروت الثلاثاء المقبل، للمشاركة بعيد الاستقلال، الأربعاء.

الرئيس عون تلقى صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الحريري، أعلمه فيه انه سيحضر الى لبنان للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 18, 2017

كما جدّد الحريري خبر حضوره احتفال عيد الاستقلال خلال اتصال ثان أجراه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ووصل صباح السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، الحريري إلى العاصمة الفرنسية باريس، قادماً من السعودية بعد أسبوعين من إعلان استقالته المفاجئة ببيان تلاه من الرياض.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحريري ترافقه أسرته على مأدبة غداء، حسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية، بدون تفاصيل حول الفترة التي سيمضيها في فرنسا.

وأدت استقالة الحريري المفاجئة أثناء وجوده في السعودية وبقاؤه هناك إلى أزمة سياسية في لبنان ومخاوف بشأن استقراره.

واتهم الرئيس اللبناني ميشال عون السعودية باحتجاز الحريري وأسرته رهائن. وفي بيان الاستقالة انتقد الحريري إيران وحليفها حزب الله الذي يقدم الدعم السياسي لعون.

وقال عون إنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يقدمها له شخصياً مشيراً إلى ضرورة بقائه في لبنان لحين تشكيل حكومة جديدة.

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