أميركا تطالب الفلسطينيين بالصمت.. وتهدد بغلق مكتب منظمة التحرير إذا لاحقت إسرائيل دولياً on November 18, 2017

هددت الولايات المتحدة اليوم منظمة التحرير الفلسطينية بإغلاق مكتبها في العاصمة الأميركية واشنطن ما لم تدخل في مفاوضات سلام جدية مع إسرائيل، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأميركية.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون قوله أنه قرر بأن الفلسطينيين يخالفون قانوناً أميركياً ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، إذا ما قام الفلسطينيون بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الفلسطينيين.

كما نقلت عن مصدر في الخارجية الأميركية، لم تسمه، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد “تجاوز هذا الخط”، عندما دعا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في تصرفات إسرائيل ومحاكمتها.

وأضاف أنه طبقاً لهذا القانون، فإن الرئيس ترامب سيكون لديه 90 يوماً ليقرر إذا ما كان الفلسطينيون مشتركين “في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل”، وإذا فعل ذلك، فسوف يستطيع الفلسطينيون الحفاظ على مكتب بعثتهم.

ولفت إلى أنه من غير المعلوم بعد إذا ما كان الرئيس سيقوم بغلق البعثة الفلسطينية في واشنطن.

وبحسب الوكالة الإخبارية، فإن السلطات الأميركية أكدت بأنها ستحافظ على العلاقة مع الفسطينيين حتى لو لو تم إغلاق مكتبهم.

ومنذ أيامه الأولى في منصبه، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن يكون الرئيس الذي سيحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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