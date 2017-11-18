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» أخرجه 16 شخصاً بالرافعات من منزله قبل 4 أعوام.. “أضخم شاب سعودي” يفقد 542 كيلوغراماً من وزنه
أخرجه 16 شخصاً بالرافعات من منزله قبل 4 أعوام.. “أضخم شاب سعودي” يفقد 542 كيلوغراماً من وزنه
on November 18, 2017
انتشرت صور الشاب السعودي خالد الشاعري على الشبكات الاجتماعية، بعد انخفاض وزنه من 610 كيلوغرامات إلى 68 كيلوغراماً، بفقدان 542 كيلوغراماً من وزنه.
اشتهر الشاب عام 2013 إبان نقله من منزله في مدينة جازان جنوب المملكة إلى الرياض بواسطة طائرة بعد أن شارك 16 شخصاً ورافعات بإخراجه من منزله.
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