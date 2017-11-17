Black Friday تقترب.. 6 ألعاب مميزة أصبحت مجانية على “جوجل بلاي” on November 17, 2017

إذا كنت شخصاً يتمتع باللعب على جهاز أندرويد الخاص بك، فإن الأمور لا يمكن أن تكون أكثر روعة بالنسبة لك من الآن. في حين أن الجمعة السوداء Black Friday أصبحت على بُعد أيام قليلة الآن، تحولت بعض الألعاب على متجر جوجل بلاي لتكون مجانية.

كل لعبة تقدم شيئاً مختلفاً، وتجربة مختلفة تماماً. وعليك الحذر من أن العرض المجاني لن يدوم للأبد، كما عليك الإسراع بتحميلها قبل أن تعود مدفوعة من جديد.

Hitman Sniper



تصبح لعبة Hitman الشهيرة أكثر امتيازاً عندما يتعلق الأمر بالقناصة المتخفين. في هذه اللعبة ستأخذ دور قاتل محترف، وهدفك هو القضاء على ما مجموعه 10 أشخاص مهمين جداً.

في هذه اللعبة يمكنك الاستيلاء على نقاط إضافية من خلال استكمال الأهداف الثانوية. ويمكن في وقت لاحق، استبدال النقاط لفتح أسلحة أكثر قوة وإضافة تعديلات.

هذه اللعبة موصى بها جداً لجميع المشجعين الذين يفضلون لعب دور القتلة والقناصين على حد سواء.

يمكنك تحميل اللعبة من هنا.

Collect or Die



تخيَّل شخصية ألعاب شهيرة مثل “ماريو” ثم اجمعها مع الغرافيكس المميزة في لعبة Stickman، وسيكون عليك إما الجمع وإما الموت.

في هذه اللعبة ستلعب دوراً عليك فيه الهروب من مختبر، من خلال جمع كل القطع النقدية في مرحلة معينة. عليك جمع القطع النقدية والهروب من المختبر أو مجرد مشاهدة بطلك يموت بطريقة وحشية.

يمكنك الجري والقفز والمراوغة لتجد طريقك للفوز. هذه واحدة من تلك الألعاب التي لديها مثل هذا المفهوم البسيط، ولكنها صعبة الإتقان وتحتاج لمهارة خاصة.

يمكنك تحميل اللعبة من هنا.

Linia



تقدم لعبة Linia تجربة لعب للعقول المهتمة.

هي ليست لعبة عادية معتادة؛ بل تتطلب منك استخدام دماغك بشكل فعال؛ لخلق تسلسل ألوان عن طريق تتبع خط ربط الأشكال الملونة.

كل هذا يحدث عندما يتم تشغيل الألوان وتدور وتحاول الاختباء منك وتغيير شكلها والقيام بكل ما في وسعها لتجنب الوقوع في قبضتك.

يمكنك تحميل اللعبة من هنا.

The Ball Reach



السيطرة وموازنة الكرة من خلال مختلف العقبات، يبدو كأنه مفهوم قديم للألعاب، أليس كذلك؟ ربما الأمر صحيح، لكن هذا النوع لا يزال محبوباً من قِبل اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

في هذا النوع، هذه اللعبة هي أفضل لعبة يمكنك محاولة لعبها. ستجعلك اللعبة مدمناً، خصوصاً مع فشلك المستمر. أنت مكلَّف تحريك الكرة من خلال سلسلة من المستويات المليئة بكل أنواع الممرات الضيقة والمنحدرات والعقبات الأخرى، مع التأكد من أنك لا تقع في الهوة.

يمكنك تحميل اللعبة من هنا.

Planetarix



في عالم كامل من الألعاب المخصصة على تدريب الذاكرة، لعبة Planetarix هي واحد من أفضل أنواع هذه الألعاب.

هذه اللعبة تتطلب منك أن تطابق في وقت واحد الكواكب والتغلب على العقبات. اللعبة تسيل جنباً إلى جنب مع الرسومات الفنية التي تضيف حقاً شعوراً جيداً خلال لعبها.

في حين أن اللعبة في البداية قد يبدو أنها بسيطة وعادية، لكن المستويات والتحديات ستزداد صعوبة، وعليك أن تظهر مهاراتك هنا.

يمكنك تحميل اللعبة من هنا.

Zombie Raid: Survival



ألعاب الزومبي التي ترسم نهاية العالم المأساوية شائعة جداً هذه الأيام.

في هذه اللعبة المميزة ستأخذ دور حطاب. باستخدام الفأس الخاص بك، عليك المحاربة ضد جميع الزومبي.

الضوابط يمكن أن تكون لافتة بدرجة قليلة في البداية، ولكن بعد فترة من الوقت، فإنها تنمو وتصبح اللعبة أكثر تشويقاً. هذه اللعبة جيدة إذا كان لديك بعض الوقت الذي تريد استغلاله.

يمكنك تحميل اللعبة من هنا.

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