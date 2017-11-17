يُمكنك إرسال الرسائل الصوتية في واتساب دون الحاجة لإبقاء الأصبع على زر الميكروفون on November 17, 2017

تعمل خدمة التراسل الفوري (واتساب) على اختبار طريقة جديدة لإرسال الرسائل الصوتية، تهدف إلى تحسين التجربة، خاصةً أنها تفرض على المستخدمين إبقاء أصابعهم على زر الميكروفون إلى حين انتهاء التسجيل.

وكانت واتساب، التي تملك أكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط شهرياً، قد أطلقت ميزة الرسائل الصوتية أول مرة في عام 2013، ولكنها لم تقم بتحديث الميزة منذ ذلك الحين، مع أنها قدمت إمكانية الاتصال الصوتي ثم المرئي لاحقاً.

وقال موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا الجديدة ضمن النسخ التجريبية من التطبيق، الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه عثر على ميزة جديدة تسمح بتسجيل الرسائل الصوتية دون الحاجة لإبقاء الأصبع على زر الميكروفون.

وتُظهر الميزة الجديدة، حينما يبدأ المستخدم بتسجيل رسالة صوتية، واجهة تمرير جديدة لزر الميكروفون، وبعد قرابة نصف ثانية، سوف يرى المستخدم خياراً للتمرير إلى أعلى للدخول في وضع التسجيل، ما يسمح له بتسجيل رسالة صوتية بالمدة التي يريد دون الحاجة للضغط على زر الميكروفون في أثناء ذلك.

ويُعتقد أن الميزة الجديدة سوف تريح، حين إطلاقها، المستخدمين كثيراً، خاصةً أنها لا تفرض عليهم الإبقاء على أصابعهم على الشاشة طوال الوقت، ثم إنها تسمح لهم بمراجعة الرسائل السابقة.

ويُشار إلى أن واتساب، المملوكة لشركة فيسبوك، تعمل بانتظام على تعزيز خدمتها بالمزايا الجديدة؛ إذ أعلنت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، دعم مشاركة الموقع الجغرافي لحظياً، كما أطلقت ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإزالة الرسائل بعيد إرسالها.

التعليقات