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ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو يكشف كواليس أصعب مشاهد “هربانة منها”.. والجمهور يردّ: لماذا لم تستعنِ بدوبلير؟! on November 17, 2017

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مقطع فيديو يوضح خفايا تصوير مشهد إنقلاب سيارتها في مسلسل “هربانة منها” والذي عرض في رمضان الماضي. المشهد أوضح كيف يتم تثبيت السيارة في كرة حديدة ضخمة ويتم تحريكها لتبدو تفاصيل الحادث مقنعة للجمهور. #هربانة_منها #yasminabdelaziz #ياسمين_عبدالعزيز A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Nov 15, 2017 at 10:44am PST متابعو الفنانة المصرية امتدحو جرأتها في تصوير هذا المشهد دون الاستعانة بدوبلير للقيام بهذه المشاهد الصعبة. التعليقات Share this on WhatsApp

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