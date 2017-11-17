وصفت الأمر بأنه “حلم يتحقق”.. إماراتي يدفع 2.5 مليون يورو لفتاة أميركية في مزاد على الإنترنت on November 17, 2017

عرضت فتاة أميركية عذريتها للبيع من أجل الحصول على تكاليف سفرها ودراستها، في قرار وصفته بأنه شكل من أشكال تحرر المرأة، وكان المشتري رجل أعمال إماراتي من أبوظبي، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها فتاة ببيع عذريتها، حيث ظهر هذا التوجّه عبر شبكة الإنترنت منذ 12 عاماً، ومن خلال الموقع الإلكتروني المتخصص “Cinderella Escorts”، استطاعت الأميركية جيزيل، البالغة من العمر 19 عاماً، بيع عذريتها للرجل الإماراتي مقابل مبلغ قيمته 2.5 مليون يورو.

ووفقاً لموقع ديلي ميل البريطاني، فإن المزاد شهد عروض طلب كبيرة، وكان الفوز بالنهاية لرجل أعمال من الإمارات، حيث تغلّب على أحد الممثلين من هوليوود بفارق بسيط.

وقالت الشابة التي تشارك ببعض عروض الأزياء إلى جانب دراستها، إنها قررت التسجيل في الموقع الذي يتخذ من ألمانيا مقراً له؛ وذلك من أجل دفع رسوم الدراسة والسفر.

وأوضحت في تصريح لها نشرته صحيفة “ديلي ميل”: “لم أكن أتخيل أبداً أن العرض سيسجل رقماً كبيراً.. إنه حلم يتحقق”.

وأضافت أن بيع عذريتها لا يشكّل أي مشكلة أخلاقية لها، بل على العكس، إنها ترى في ذلك علامة على تحرر المرأة، موضحةً: “في الحقيقة، المرأة بإمكانها أن تفعل ما تريد بجسدها وأن تعيش حياتها بشجاعة، ولها الحرية في اختيار حياتها الجنسية، وعلى الرغم من الانتقادات فإن ذلك علامة على التحرر”.

وبحسب ديلي ميل، فإن صاحب الموقع سيحظى بـ20% من قيمة الصفقة.

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