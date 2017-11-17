“هيئة الترفيه” تنشر صور أول حفل موسيقي بحضور العائلات بالسعودية on November 17, 2017

نشرت صفحة “روزنامه” التابعة لهيئة الترفيه بالسعودية صوراً من إحدى حفلات مهرجان “شتانا ترفيه”، تظهر فيه العائلات السعودية بدون قيود أو منع للنساء من التواجد.

الحضور كانوا يستمعون لموسيقى العازف اللبناني الشهير ميشيل فاضل، على المسرح المقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمدينة جدة.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة من الاحتفالات التي قررت هيئة الترفيه إقامتها، إذ أعلنت الهيئة عن إحياء عدد من الحفلات الفنية بالمملكة في الفترة القادمة، بحضور عدد من الفنانين العرب والأجانب، أبرزهم المغني العراقي كاظم الساهر، والموسيقار اليوناني ياني، والمطربة الإماراتية بلقيس.

#جادة_الترفيه

الخبر 7 و 8 ديسمبر

جدة مع إطلاق الكورنيش#كاظم_الساهر_في_السعودية

جدة 28 ديسمبر

الرياض 29 ديسمبر#ياني

جدة 30 نوفمبر و 1 ديسمبر

الرياض 3 و 4 ديسمبر

وباقي ٧٠ فعالية مذهلة قادمة راح نعلمكم عنها على حسب تفاعلكم معنا بالريتويت والمفضلة لهذي التغريدة

و #شتانا_ترفيه pic.twitter.com/uvRoioYHFy

— روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) November 13, 2017

وسيحيي الموسيقار اليوناني 4 حفلات، اثنتان منها في مدينة جدة، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، والأخريان بمدينة الرياض في 3، و4 من ديسمبر/كانون الأول.

بينما سيحيي الساهر حفلين غنائيين بمدينتي الرياض وجدة، في الـ28، والـ29 من ديسمبر/كانون الأول، وستكون الحفلات متاحة للعائلات، بحسب ما أعلنه حساب “روزنامة الترفيه” على تويتر.

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