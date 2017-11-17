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ليس خيالاً علمياً.. نوع من الفطريات يقوم بقرصنة جسد النملة ويحولها إلى زومبي

on November 17, 2017 0 Comment

يحول نوع من الفطريات الموجودة في الطبيعة حشرة النمل إلى “زومبي” بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

ستشاهد في هذا الكليب العلمي كيف يتأثر النمل بمجرد تناوله لهذه الفطريات ، ليفقد السيطرة حتى على اتزانه وحركته ويصبح شديد الشره يلتهم كل ما حوله من نبات، وفي النهاية تقضي على النمل تماما

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