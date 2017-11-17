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» ليس خيالاً علمياً.. نوع من الفطريات يقوم بقرصنة جسد النملة ويحولها إلى زومبي
ليس خيالاً علمياً.. نوع من الفطريات يقوم بقرصنة جسد النملة ويحولها إلى زومبي
on November 17, 2017
يحول نوع من الفطريات الموجودة في الطبيعة حشرة النمل إلى “زومبي” بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
ستشاهد في هذا الكليب العلمي كيف يتأثر النمل بمجرد تناوله لهذه الفطريات ، ليفقد السيطرة حتى على اتزانه وحركته ويصبح شديد الشره يلتهم كل ما حوله من نبات، وفي النهاية تقضي على النمل تماما
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