ليبيا ترفع دعوى قضائية ضد قناة تونسية.. وتقدم احتجاجاً لوزارة الخارجية on November 17, 2017

أعلنت القنصلية العامة الليبية لدى تونس، الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أنها كلّفت محامين برفع دعوى قضائية ضد قناة تونسية بسبب “الاستهزاء بالشعب الليبي” في برنامج بثته مؤخراً.

وقالت القنصلية في خطاب موجّه للمحامين، إنها تكلّفهم برفع دعوى قضائية ضد القناة التاسعة التونسية (خاصة) لـ”الاستهزاء بثقافة ولهجة المجتمع الليبي وتكوينه الجغرافي”.

وجاء التكليف برفع الدعوى ضد الضيف طارق بلعوش (ممثل كوميدي تونسي)، والمذيع أمين قارة “لما بدر منهما” في برنامج بثته القناة التاسعة التونسية، الأربعاء الماضي.

ولم يحدد الخطاب المحكمة التي سيتم رفع الدعوى أمامها ضد القناة التونسية.

من جهة أخرى، قالت القنصلية في مذكرة شفوية بعثت بها لإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية التونسية بأنها تابعت “بقلق شديد” ما تم إذاعته في حلقة تلفزيونية للبرنامج عبر قناة “التاسعة”.

وأضافت أن “اللقاء تمحور بشكل تهكمي وكوميدي استفزازي مهين يمس من كرامة الشعب الليبي ويمسّ أيضاً بمناطق جغرافية ليبية بعينها”.

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— أخبار ليبيا (@akhbarlibya_ly) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وتابعت القنصلية أن محتوى البرنامج التلفزيوي “يمسّ أيضاً بالنسيج الاجتماعي بين الشعبين (التونسي والليبي) ويعزز حالة الاحتقان المفتعلة بفعل فاعل، ويدفع بالعلاقة الأخوية بين البلدين الي منزلق خطير لا يحمد عقباه”.

واعتبرت القنصلية في المذكرة، أن هذا التصرف من قبل القناة “يخرج عن نطاق الاحترام وأواصر الأخوة المتبادلة”.

وأعربت عن “احتجاجها عن هذا العمل غير الأخلاقي، الذي خرج عن شرف المهنة الإعلامية”.

وكان الفنان الكوميدي التونسي طارق بلعوش، علق في أحد البرامج التي تبثها القناة، على عدم تأهل المنتخب الليبي لكرة القدم إلى المونديال، بعد تعادله، السبت الماضي، بدون أهداف مع مضيفه التونسي، الذي منحه التعادل تذكرة التأهل للمرة الخامسة في تاريخه.

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