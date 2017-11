سعد لمجرد يرُدُّ على دموع لورا بأغنية جديدة.. ومدير أعماله: الفنان بخير وفي حاجة لدعواتكم

سعد لمجرد يرُدُّ على دموع لورا بأغنية جديدة.. ومدير أعماله: الفنان بخير وفي حاجة لدعواتكم on November 17, 2017

A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1) on Nov 14, 2017 at 5:36am PST

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.