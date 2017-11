تطلب منه أشياء غريبة ليثبت لها حبه.. من هو ثنائي فيديو “آشكم” التركي؟ on November 17, 2017

انتشر الفيديو الساخر الذي تسأل فيه شابة تركية زوجها إن كان يحبها، وحين يجيب بـ”نعم” تطلب منه أن ينظف المنزل أو يشتري لها الشوكولا وطلبات أخرى طريفة.

تداول الفيديو عدد كبير من مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وتمت ترجمة مقاطع عديدة للثنائي إلى اللغة العربية، فمن هما؟

Takıntım var @gacemerburak biliyorsun. Dolablar kapısını açık bırakma #couple #couplelife

A post shared by Larissa Gacemer (@larissaburak) on Apr 20, 2017 at 11:26am PDT

بطلة الفيديوهات هي عارضة الأزياء البرازيلية لاريسا، أما زوجها فهو عارض الأزياء وممثل الإعلانات التركي بوراك جيجيمار.

Tamam haklısın @larissaburak

A post shared by Burak Gacemer (@gacemerburak) on Aug 26, 2017 at 8:00am PDT

سنة 2011، سافرت العارضة إلى مدينة إزمير التركية؛ لتصوير بعض الإعلانات، وهناك تعرفت على عارض الأزياء والممثل التركي بوراك جيجيمار، وتزوجا في الحال. ونشر بوراك، في أكتوبر/تشرين الأول من السنة نفسها، صورة الزفاف عبر حسابه الشخصي على إنستغرام.

#love #forever ❤

A post shared by Burak Gacemer (@gacemerburak) on Mar 22, 2017 at 11:44am PDT

حازت الصورة إعجاب الآلاف؛ إذ كانت مضحكة كعادة الزوجين العاشقين، الذين تعودا نشر صور طريفة لهما معاً.

Bir gün @larissaburak nın bu doğal besin denemeleri beni öldürecek

A post shared by Burak Gacemer (@gacemerburak) on Aug 2, 2017 at 8:01am PDT

@larissaburak

A post shared by Burak Gacemer (@gacemerburak) on Oct 12, 2017 at 5:50am PDT

لاريسا التي أخذت الجنسية التركية في أبريل/نيسان 2017، ظهرت لأول مرة في دور البطولة بالمسلسل التركي “سحر جوليا”، وقد نال العمل استحسان الجمهور التركي. وحظي مسلسلها الثاني “تلك حياتي أنا” أعلى نسب المشاهدة خلال موسمين من عرضه.

Artistik pozlar (zürafa emoji yok) bu olur

A post shared by Larissa Gacemer (@larissaburak) on Sep 23, 2017 at 10:42am PDT

لاريسا جيجيمار، عارضة أزياء برازيلية من مواليد 1988، تخرجت في معهد الفنون المسرحية بالبرازيل، إلا أنها بدأت عملها الاحترافي في مجال عروض الأزياء وهي بعمر السابعة عشرة، ثم توجهت الي الإعلانات الدعائية، حيث ظهرت كوجه إعلاني في العديد من الإعلانات التجارية، بالبرازيل، وفرنسا، وإنكلترا، واليابان، وتركيا.

Sizin dekorunuzu yerim @lampahotel #istanbul #beautifulcity #art #decor

A post shared by Larissa Gacemer (@larissaburak) on Sep 13, 2017 at 4:33am PDT

التعليقات