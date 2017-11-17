بعد أن رُزق بـ3 أطفال خلال 4 أشهر.. رونالدو يحدد عدد الأطفال الذين سينجبهم on November 17, 2017

قال نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنه يريد أن ينجب 7 أطفال، وذلك بعد أن رُزق الأسبوع الماضي بطفلة، ليصبح عدد أولاده 4.

وربط النجم البرتغالي هذا الرقم بعدد الكرات الذهبية التي يتمنى الحصول عليها، وهي 7.

وعبّر رونالدو عن سعادته الكبيرة؛ لأنه محاط بالأطفال، قائلاً: “أنا أحبهم كثيراً. بالنسبة لي، الحياة من دون أطفال لا تعني شيئاً. أريد 7 أطفال والعدد ذاته من الكرات الذهبية”، نقلاً عن صحيفة “آس” الإسبانية.

أعلن نجم ريال مدريد الإسباني كريستانيو رونالدو، الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنه رُزق بطفل رابع، بعد أن وضعت صديقته جورجينا رودريغيز طفلة أطلق عليها اسم آلانا مارتينا، وذلك بعد 4 أشهر من ولادة توأميه اللذين رُزق بهما خلال مشاركته في بطولة كأس القارات 2017 التي أقيمت بروسيا في يونيو/حزيران الماضي.

وهذا هو أول طفل يكشف رونالدو عن اسم أمه، فقد رُزق نجم ريال مدريد بابنه البكر “جونيور” في يونيو/حزيران 2010، ولم يعلن اسم والدته، وكذلك الحال بالنسبة لتوأميه اللذين وُلدا أوائل الصيف الحالي في كاليفورنيا.

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