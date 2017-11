بطل مسلسل “أرطغرول” يتبرَّع بعائدات معرضه من أجل أطفال إفريقيا

بطل مسلسل “أرطغرول” يتبرَّع بعائدات معرضه من أجل أطفال إفريقيا on November 17, 2017

أعلن الممثل التركي إنجين ألطان بطل مسلسل “أرطغرول” أن ريع معرضه الفني المصور تحت عنوان “كن شاهداً أنت أيضاً” سيكون لصالح مشاريع حفر آبار المياه في الدول الإفريقية، لتوفير المياه الصالحة للشرب للسكان وخصوصاً الأطفال.

والتقط إنجين ألطان الصور خلال إجازة قضاها في كينيا. وسيتم العرض السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، في قاعة Zorlu Performans Sanatları Merkezi في إسطنبول.

