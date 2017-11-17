بشرى للشباب العرب: جميلات روسيا ينتظرونكم في كأس العالم لهذه الأسباب on November 17, 2017

منذ أطلق حكم مباراة منتخب مصر والكونغو صافرته معلناً انتهاء مباراة الفريقين وصعود “الفراعنة” إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بدأ شباب مصر في التحضير للسفر إلى موسكو لمتابعة منتخب بلادهم ولقاء جميلات روسيا.

الأمر ذاته تكرر مع المغرب حين فاز منتخبها على ساحل العاج، لينضم إلى السعودية وتونس المتأهلتان، ولينطلق المغاربة في الحديث عن فرصة الارتباط بالروسيات، ما أثار غضب المغربيات اللاتي رددن على تلك الأمنيات بالقول إن الروسيات لسن بحاجه إلى رجل العربي؛ فجميلات روسيا لديهن من الرجال فائقي الجمال ولن يرغبن في الارتباط بشاب عربي.

أيها الشاب العربي.. أبشِر

الواقع يقول عكس ما قالته العربيات؛ إذ إن الروسيات بالفعل يفضلن الزواج برجلٍ أجنبي من خارج بلادهن، والأسباب في ذلك عديدة، وجاءت على لسان المرأة الروسية وكذلك في الصحافة هناك.

فبحسب إحصائيات السكان في روسيا خلال العام 2016، تبلغ نسبة النساء في المجتمع 53%، أي إنهن أكثر عدداً من الرجال، وهذا الرقم ليس كبيراً إذا ما قورن بعقود مضت تجاوز فيها عدد النساء ضعف عدد الرجال؛ نتيجة الحرب العالمية الثانية التي قضت على 29 مليون روسي، أغلبهم من الرجال.

ما يعني أن البلاد تعاني قلة الرجال؛ وهو ما يدفع الروسيات إلى البحث عن رجال من خارج بلادهن للارتباط بهن، وما أكثرها مواقع الزواج (وليس مجرد مواعدة) على الانترنت التي تتخصص في عروض الارتباط بفتيات روسيات!

الرجل الروسي مغرور بنفسه

كما كتبت الصحفية الأميركية التي عاشت في موسكو ديدري دير، مقالاً أوضحت فيه أن ندره الرجال في روسيا تجعل من الرجل شخصاً واثقاً بنفسه بشكل كبير عكس ما تشعر به النساء؛ إذ إنهن لا يشعرن بالأمان في علاقاتهن العاطفية بالرجال؛ ما يدفع المرأة إلى مسامحة الرجل في أي خطأ يرتكبه في حقها، من عنف أو خيانة؛ نظراً إلى أنه الطرف الأكثر استغناء.

هذه الطريقة التي تدار بها العلاقة بين الرجل والمرأة لم تعد تعجب الجيل الجديد؛ ما يدفع الفتيات إلى البحث عن زوج أجنبي.

سبب آخر يضاف إلى تلك الأسباب، وهو أن الفتيات بالمجتمع الروسي يتزوجن في سن مبكرة، وذلك يكون من الصعب على الفتاة المتعلمة التي تصل إلى سن الـ 25 أو الـ 30 ومع قلة الرجال، أن تجد رجلاً ما زال أعزباً في سن الـ 30 أو الـ 40.

الحياة في روسيا بائسة

سأل أحد المستخدمين عبر موقع “كورا”: لماذا تفضل جميلات روسيا الزواج بالأجانب؟ وجاءت الأجابات كالتالي:

إحدى الفتيات أجابت إجابة مفاجئة، قائلةً: “قد يكون السبب أن الرجال الروس ليسوا بجمال جذاب”.

وأخرى قالت إن السبب يعود إلى الحياة الصعبة التي يعيشها الروس، فكثير من الروسيات يحلمن برجل غني، يعشن معه في الخارج بعيداً عن حياتهن البائسة.

لذلك، على كل من يفكر في حضور كأس العالم بروسيا ألا يفقد الأمل؛ اذ سيجد من ينتظرنه هناك بفارغ الصبر.

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