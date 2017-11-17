بسبب صورة أتاتورك وأردوغان.. تركيا تسحب قواتها من مناورات حلف الناتو في النرويج on November 17, 2017

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، سحب القوات التركية من مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في النرويج، على خلفية استخدام اسمه وكذلك صورة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في تدريب “لوحات التصويب الناري”.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالولايات التركية.

وقال أرودغان: “استخدموا لوحة تصويب في النرويج، وضعوا عليها اسمي وصورة مصطفى كمال أتاتورك”.

أردوغان يعلن سحب القوات التركية من مناورات الناتو في النرويج، على خلفية استخدام اسمه وصورة مصطفى كمال أتاتورك بتدريب “لوحات التصويب الناري”

— Hamze Tekin (@Hamze_Tekin) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وأضاف بالقول: “عرفت بالأمر من رئيس أركان الجيش، خلوصي أكار، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي، عمر جيليك (..) وأخبروني أنهم سيسحبون قواتنا التي قوامها 40 جندياً من هناك (النرويج)”.

وأردف قائلاً: “قلت لهم افعلوا ذلك على الفور، لا يمكن أن يكون هناك تحالفٌ كهذا”.

وقدم أمين عام الناتو الاعتذار لتركيا عقب “فضيحة” قيام عسكري نرويجي بإظهار أردوغان بمظهر المتعاون مع الأعداء في مناورات للناتو، مضيفاً أن الشخص الذي تسبب في بذلك ليس موظفا بالناتو وإنما هو موظف مدني يعمل بعقد تم تعيينه من الجانب النرويجي

الأناضول: تركيا تسحب قواتها

من مناورات حلف الناتو في النرويج

بسبب وضع اسم رئيس الجمهورية اردوغان

وصورة أتاتورك على “لوحة التصويب”

رغم استقالة الضابط المسؤول عن اللوحات

ورغم الاعتذار النرويجي .

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أمر طبيعي

هم ينظرون لتركيا على أنها عدو

يريدون جنرال سيسي يحكمها مثل مصر .

— د. عبدالله بن عازب (@ama4425) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

تركيا تسحب قواتها من مناورات حلف الناتو في النرويج وضع اسم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وصورة أتاتورك على “لوحة تصويب”https://t.co/DUlSxjuYJY pic.twitter.com/UKD4kA2eio

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

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