الملكة رانيا ترتدي الحجاب في زيارتها للسعودية on November 17, 2017

نشرت الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صورة وفيديو لها في أثناء مشاركتها في الدورة الثانية من منتدى “مسك” العالمي الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية على مدار يومين، بينما ارتدت غطاء الرأس.

وفي كلمتهاالتي حازت قرابة 300 ألف مشاهدة على حسابها بإنستغرام، تحدثت عن ضرورة إعادة النظر في دوافع اقتناء التكنولوجيا، مؤكدةً عدم وجوب امتلاك تكنولوجيا لمجرد مواكبة آخر الصيحات، لكن لمحاولة ردم الفجوات الثقافية والاجتماعية.

من كلمتي خلال منتدى مسك العالمي الذي أقيم اليوم في الرياض #الأردن #السعودية #الرياض I believe we need to reevaluate our motives behind acquiring technology. Rather than a race to the top for the privileged few, our priority should be employing technology to empower entire societies. What we need is technology with a heart – one that beats for us. We need technology that is not measured in bits and bytes, but by its ability to close the gaps that stand between us and the self-realization of our people; the security gap, the education gap, and the hope gap. From my speech today at the Misk Global Forum in Riyadh #MiskGlobalForum #Jordan #KSA #Riyadh

A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Nov 15, 2017 at 3:20am PST

أثناء مشاركتي في منتدى مسك العالمي الذي أقيم اليوم في الرياض #الأردن #السعودية #الرياض Earlier today at the Misk Global Forum in Riyadh #MiskGlobalForum #Jordan #KSA #Riyadh

A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Nov 15, 2017 at 6:59am PST

وقد لفتت الملكة رانيا الأنظار بارتدائها غطاء الرأس، مع فستان أسود أنيق.

وقد سبق للملكة رانيا ارتداء غطاء الرأس العام الماضي، وذلك في أثناء زيارتها ضريح الملك الحسين بن طلال، في فبراير/شباط 2016، بالذكرى السابعة عشرة لرحيله.

التعليقات