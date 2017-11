الدورة الـ39 من مهرجان القاهرة بلا أفلام مصرية.. وتغيير مكان حفل الافتتاح والختام on November 17, 2017

وقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم “الجبل بيننا” Mountain Between Us ليكون هو فيلم افتتاح الدورة الجديدة من المهرجان، وهو الفيلم الجديد لنجمة هوليود كيت وينسليت، ويشاركها بطولته إدريس ألبا.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.