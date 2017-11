10 ألعاب فيديو تحتاج شهامتك لحماية البطلة من الأشرار on November 16, 2017

في لعبة البقاء على قيد الحياة The Last of Us، سوف تساعد فتاة صغيرة وضعيفة تُدعى “إيلي” عبر عالم محفوف بالمخاطر وأشخاص تحولوا لزومبي ومختلين عقليين وقتلة، والبطل مكلّف ضمان سلامتها وإيصالها للمكان المنشود؛ حتى يتم استخراج لقاح من دمها وإنقاذ العالم، ولكنه يعرف أن إنقاذ العالم يعني موت إيلي؛ لذا يقرر إنقاذها والهرب.

لعبة الأكشن والمغامرات Enslaved: Odyssey to the West، تحكي قصة سيطرة الآلات على العالم ومحاولة القضاء على البشرية، ولأن العالم أصبح متوحشاً تحتاج البطلة “تريبتاكا” إلى شخص لمرافقتها وحمايتها من الأخطار التي قد تواجهها في أثناء العودة لموطنها، فتستخدم طريقتها في إقناعك من خلال سلاح العبودية، وهو عبارة عن خوذة فولاذية بمجرد وضعها على رأس الشخص يقوم بتنفيذ الأوامر؛ لذا -شئت أم أبيت- فسوف تحافظ على سلامتها.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.