“نأسف بشدة”.. شركة قطارات يابانية تصدر بياناً تعتذر فيه للركاب بسبب 20 ثانية! on November 16, 2017

اعتذرت شركة قطارات يابانية للركاب؛ بسبب انطلاق الرحلة قبل موعدها بـ20 ثانية.

وفق تقرير لموقع قناة “سكاي نيوز العربية”، فقد تحرك القطار في الساعة 9.43.40 بدلاً من 9.44، من المحطة العاشرة في الخط الذي يضم 20 محطة وطوله 58 كيلومتراً. وينطلق من طوكيو نحو إيباراكي.

الاعتذار عن 20 ثانية تأخير في موعد انطلاق القطار #اليابان

فشل قطار في العاصمة اليابانية طوكيو “تسوكوبا إكسبريس” الالتزام بالجدول الزمني وتأخر 20 ثانية عن الموعد المحدد بجدوله الزمني، مما دعاه لنشر اعتذار رسمي يقول “نحن نعتذر بشدة عن الإزعاج الشديد الذي تسببنا فيه لكم” #اليابان pic.twitter.com/VC8cbRtaix

— اليابان بالعربي (@nippon_ar) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

وقالت الشركة: “نحن نعتذر بشدة عن الإزعاج الشديد الذي سببناه لعملائنا”.

#اليابان ستبدأ بتوفير خدمة الواي فاي المجانية على متن قطارات الطلقة “شينكانسين”

تخطط شركة سكك حديد شرق اليابان “JR-East” على تقديم خدمة الواي فاي المجانية للعامة على متن قطارات الطلقة “شينكانسين” التي تديرها – وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) #اليابان pic.twitter.com/zXBXR7V8cs

— اليابان بالعربي (@nippon_ar) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

في اليابان أيضاً، أعلنت شركة “آيس كريم” شهيرة اعتذارها بحضور مديرها والموظفين كافة عن اضطرارهم إلى رفع سعر المنتج بزيادة قدرها 10¥ (0.09$) رغم محافظة الشركة على السعر نفسه 25 عاماً!

إعلان من شركة أيس كريم يابانية شهيرة يظهر فيه مدير الشركة وكافة الموظفين يعتذرون عن اضطرارهم لرفع سعر المنتج بزيادة قدرها 10¥ (0.09$) على الرغم من محافظة الشركة على نفس السعر لمدة 25 عام! ..هكذا يكون احترام وتقدير المستهلك في #اليابان pic.twitter.com/PSWnjkP7T2

— اليابان بالعربي (@nippon_ar) ٧ نوفمبر، ٢٠١٧

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