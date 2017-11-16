كيف علّق خاشقجي على إشراف وزير داخلية مبارك الهارب على التعذيب في المملكة؟ on November 16, 2017

قال الكاتب السعودي جمال خاشقجي في تعليق على التقارير التي اتهمت حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري في عهد حسني مبارك، والهارب من العدالة، بالإشراف على تعذيب الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين.

حكاية ان #حبيب_العادلي بات مستشار عندنا كما ذكرت اليوم NYT، لا تصدق ، لا اعتقد ان الامير سيقبل بذلك، العادلي باختصار : فأل سيّء ، حفظ الله بلادنا من كل شر .

— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

قال خاشقجي: “حكاية أن حبيب العادلي بات مستشاراً عندنا كما ذكرت اليوم NYT (نيويورك تايمز)، لا تصدق”.

وأضاف: “لا أعتقد أن الأمير سيقبل بذلك”.

وبحسب خاشقجي، فإن حبيب العادلي صار فألاً سيّئاً، داعياً الله أن يحفظ السعودية من كل شر.

http://www.huffpostarabi.com/2017/11/15/story_n_18564582.html

وكانت مصادر سعودية مطلعة أكدت لـ”هاف بوست عربي”، أن وزير داخلية مصر الأسبق، حبيب العادلي، يعمل مستشاراً لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من المقر السابق لوزارة الشؤون البلدية والقروية، بالقرب من مبنى وزارة الداخلية على طريق الملك سعود بالرياض.

وقال المصدر إن مبنى وزارة الإسكان قد تم إخلاؤه مؤخراً من جميع الموظفين وإحلال عشرات الضباط المصريين محلهم، تحت إدارة وزير الداخلية المصري إبان نهاية حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك والمحكوم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الجنيهات من مخصصات وزارة الداخلية.

تسريب مهم

أكدت مصادرنا أن حبيب العادلي (الشبيح ووزير الداخلية المصري السابق) هو أحد الذين استقدمتهم السعودية للعمل لديها في جهاز أمن الدولة.

— العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، في عددها الصادر الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، استعان بحبيب العادلي في حملته لقمع معارضيه والنخب الملكية والاقتصادية للبلاد.

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