ورد الآن
الرئيسية » العالم اليوم » شاهد: توقَّف عن الغناء وانتقم لإحدى معجباته.. المغني “دريك” يتصدى لشاب تحرش بفتاة أمام الجمهور

شاهد: توقَّف عن الغناء وانتقم لإحدى معجباته.. المغني “دريك” يتصدى لشاب تحرش بفتاة أمام الجمهور

on November 16, 2017 0 Comment

تفاجأ جمهور حفل المغني الكندي “دريك”، بمطربهم المفضل ينهر أحد الحضور، طالباً منه أن يزيح يده عن الفتيات في الحفل.

I got this close to Drake threatening to jump into the crowd to start a fight with a guy groping a woman in the audience. Violence against women, 6 God says no. #heropapi #protecterofthepeople #6god #legend #viewsfromthe6 @champagnepapi For licensing and usage, contact: licensing@viralhog.com

A post shared by louisesukari (@louisesukari) on Nov 15, 2017 at 7:04am PST

دريك صاح في أحد الشباب الحاضرين في حفله المقام في أستراليا، قائلاً له: “رأيتك، توقف عمَّا تقوم به وإلا سأسحقك”، ثم أشار بيده إلى أحد الواقفين، وطلب من فريقه أن يوقف الموسيقى، وأعاد الطلب من الشاب، وقال له “إن لم تتوقف عن لمس الفتيات بيديك سأنزل إليك وأسحقك”.

الجمهور انتبه لحديث دريك، وقام بتحيته وتشجيعه على نهر الشاب المتحرش، ومن ثم عاد المغني الكندي للغناء مرة أخرى.

التعليقات


Tags: , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com