شاهد: توقَّف عن الغناء وانتقم لإحدى معجباته.. المغني “دريك” يتصدى لشاب تحرش بفتاة أمام الجمهور

شاهد: توقَّف عن الغناء وانتقم لإحدى معجباته.. المغني “دريك” يتصدى لشاب تحرش بفتاة أمام الجمهور on November 16, 2017

تفاجأ جمهور حفل المغني الكندي “دريك”، بمطربهم المفضل ينهر أحد الحضور، طالباً منه أن يزيح يده عن الفتيات في الحفل.

I got this close to Drake threatening to jump into the crowd to start a fight with a guy groping a woman in the audience. Violence against women, 6 God says no. #heropapi #protecterofthepeople #6god #legend #viewsfromthe6 @champagnepapi For licensing and usage, contact: licensing@viralhog.com

A post shared by louisesukari (@louisesukari) on Nov 15, 2017 at 7:04am PST

دريك صاح في أحد الشباب الحاضرين في حفله المقام في أستراليا، قائلاً له: “رأيتك، توقف عمَّا تقوم به وإلا سأسحقك”، ثم أشار بيده إلى أحد الواقفين، وطلب من فريقه أن يوقف الموسيقى، وأعاد الطلب من الشاب، وقال له “إن لم تتوقف عن لمس الفتيات بيديك سأنزل إليك وأسحقك”.

الجمهور انتبه لحديث دريك، وقام بتحيته وتشجيعه على نهر الشاب المتحرش، ومن ثم عاد المغني الكندي للغناء مرة أخرى.

