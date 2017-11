شاهد: اغتيال المصمم الإيطالي فيرساتشي.. مسلسل يعرض القصة الحقيقية.. وريكي مارتن مشارك لأول مرة! on November 16, 2017

خبايا قصة اغتيال المصمم الإيطالي الشهير جياني فيرساتشي، المعروف بأنها إحدى أشهر جرائم القتل التي راحت ضحيتها شخصية معروفة في التاريخ، ستُعرض خلال الموسم الثاني من المسلسل المثير American Crime Story الذي يحمل اسم The Assassination of Gianni Versace، والمقرر عرضه في يناير/كانون الثاني 2018.

ويمكنك مشاهدة جزء منها لتأخذ فكرة عن العمل المنتظر، إذ أطلقت قناة FX التلفزيونية الأميركية أول إعلان دعائي عن الموسم الثاني من المسلسل ذي القصص المختلفة، و”الذي يبدو مذهلاً ومسبباً للقشعريرة”، حسب وصف موقع E! Online.

بداية دموية



ويبدأ الموسم الثاني بمقتل فيرساتشي بالرصاص أمام قصره الشهير في ولاية فلوريدا عام 1997 ثم يسترجع المسلسل بقية الأحداث، حيث يعرض كيف جاء القاتل كيونانين لتنفيذ جريمته التي راح ضحيتها مصمم الأزياء الإيطالي، بعد أن انطلق في “رحلة قتل”، حسب وصف Teen Vogue.

كما راح ضحيتها 4 رجال قبل فيرساتشي، منهم الضحية الثانية للقاتل الذي تعددت علاقاته الجنسية المثلية، منذ مراهقته حتى ارتكابه تلك الجرائم خلال 3 أشهر، وهو في عمر الـ27 عامًا، علمًا أن سبب قتله فيرساتشي لا يعلمه أحد، ولم يعترف به قط ولا بدوافعه للشرطة حتى يومنا هذا.

كما أن جياني كان أول مصمم أزياء إيطالي يفصح عن ميوله المثلية علانية قبل الألفية الثانية.

ويؤدي المغني البورتوريكي ريكي مارتن دور أنطونيو دوميكو وهو أول دور تلفزيوني يظهر فيه كمثلي منذ إعلانه ذلك عام 2010.

وأبطال الجزء الجديد هم: إدغار راميزر في دور جياني فيرساتشي، وبينيلوب كروز في دور شقيقته دوناتيلا، ودارين كريس في دور أندرو كيونانين قاتل فيرساتشي.

ويُعد اغتيال جياني فيرساتشي قصة الجريمة الثانية التي ترويها السلسلة، التي فاز الجزء الأول منها The People v. O.J. Simpson بعدة جوائز لإبداعه في سرد قصة الرياضي الأميركي الأسمر أوجي سمبسون وخبايا اتهامه بقتل زوجته وعشيقها مطلع تسعينيات القرن الماضي وشغلت الرأي العام الأميركي عقوداً بعده.

نمنح الحياة للضحايا



وقال ريان مورفي المنتج التنفيذي، في الجولة الصحفية لجمعية نقاد التلفزيون الأميركية هذا الصيف: “كان علينا دراسة الضحايا”، وأضاف: “نحاول بطرق عديدة أن نمنح الحياة للأشخاص الذين قضى أندرو كيونانين عليهم ونعرف بقصصهم”.

يستغرق المسلسل كذلك في شكل العالم عام 1997، خاصةً فيما يتعلق بحقوق المثليين آنذاك، وكيف أثر هذا على ما فعله كيونانين.

وعلق مورفي قائلاً: “أظن أن الأمر لا يقتصر على لماذا قُت؛، بل لماذا سُمح بحدوث هذا”، وتابع: “نحاول التحدث عن الجريمة من ناحية اجتماعية. ففيرساتشي الذي كان الضحية الأخيرة لم يكن ضرورياً أن يموت”.

من هو جياني فيرساتشي؟



وُلد المصمم الإيطالي فيرساتشي عام 1946 في منطقة كالابريا، واكتشف ولعه بالأزياء منذ طفولته؛ إذ نشأ في بيت مليء بالقماش الذي كان يصنع منه الفساتين صبيًا، لعمل والدته خياطة فترة طويلة.

أسس علامة Versace التجارية الشهيرة للملابس والحقائب والعطور وكماليات أخرى عام 1978، محدثًا ما يوصف في عالم الأزياء الحديثة بالثورة؛ لخلطه بين فنون حضارة بلاده القديمة وآثارها ونقل نقوشها ورسوماتها ذات الرموز الدينية مع تصاميم شديدة الحداثة.

يقدر حجم الثروة التي خلفها من دار أزيائه، التي تولت شقيقته إدارتها من بعد، ما يزيد على الـ807 ملايين دولار، حسب Teen Vogue، وله ما يزيد على 130 متجرًا في أنحاء العالم.

