سلاح الجو الملكي في الأردن يغرق طائرة عسكرية لتنشيط السياحة (صور وفيديو) on November 16, 2017

بهدف استحداث مَعلم جديد للشعب المرجانية وجذب السياح للغوص، أغرقت السلطات الأردنية، الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني، طائرة نقل عسكري خارجة عن الخدمة في مياه خليج العقبة المنفذ المائي الوحيد للأردن.

وأفاد مراسل الأناضول بأن سلاح الجو الملكي الأردني قدّم طائرة من طراز “C-130 Hercules” كانت تعمل على نقل الجنود والمعدات العسكرية وشاركت بالعديد من المهمات الحربية والإنسانية، لتقوم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بالأردن بإغراقها في خليج العقبة بهدف تنويع المعالم السياحية بمدينة العقبة (جنوب) واستحداث موقع لنمو المرجان وتكاثر الأحياء البحرية.

إغراق طائرة سي 130 في خليج العقبة لتكون معلما سياحيا ومحطة لنمو المرجانhttps://t.co/3yMtPyE5IR#بترا #الاردن pic.twitter.com/8KQobyufcW

— Jordan News Agency (@Petranews) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

وشارك في احتفالية إغراق الطائرة الأمير حمزة بن الحسين شقيق العاهل الأردني، ورئيس سلطة العقبة ناصر الشريدة، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد.

وقال مفوّض الاقتصاد والاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي: “اليوم اكتمل مشروع إغراق طائرة C130، بهدف خلق موقع سياحي مميز في مدينة العقبة”.

وأضاف ماضي: “منطقة العقبة على البحر الأحمر هي الأكثر تميّزاً في جذب محترفي رياضة الغوص، ووصلت أعداد السياح الذين زاروا المدينة بهدف ممارسة هذه الرياضة، العام الماضي، إلى 15 ألف سائح”.

شاهد – أغراق #طائرة_عسكرية في #خليج_العقبةhttps://t.co/koxBOTtJRk#السوسنة #الأردن#عمان pic.twitter.com/cIIhMWjaXc

— Assawsana News (@assawsanaNews) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

وأكد أن إغراق جسم الطائرة سيزيد من جذب السياح للغوص في مياه خليج العقبة، خاصة بعد تشكل الشعب المرجانية عليه.

وتعد مدينة العقبة الأردنية، الواقعة أقصى جنوب البلاد، المنفذ البحري الوحيد للمملكة، ووجهة رئيسية للسياحة الداخلية والخارجية.

تستعد مدينة العقبة بعد قليل لإغراق طائرة من طراز سي 130 في قاع البحر الأحمر بخليج العقبة لتصبح معلما جديدا من اهم اماكن الغطس. #زوروا_الأردن #حب_الأردن #أردننا #العقبة #C130_Hercules #NewDiveSite pic.twitter.com/hTzVH1fRWi

— زوروا الأردن (@Visit_Jordan_ar) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

ووفق بيانات وزارة السياحة الأردنية، فقد بلغ عدد السياح الذين قدموا إلى المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 4.4 ملايين، بارتفاع نسبته 8.9% مقارنة بالعام الماضي.

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