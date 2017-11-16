سعر خيالي لعمل فني يُباع في مزاد.. 450 مليون دولار ثمناً للوحة “مخلص العالم” on November 16, 2017

بيعت لوحة “سالفاتور مندي” أو “مخلص العالم” التي رسمها الفنان ليوناردو دا فينشي وتصوّر السيد المسيح وهو رافع يده اليمنى وفي يده اليسرى كرة زجاجية يعلوها صليب بمبلغ قياسي قدره 450.3 مليون دولار في مزاد أقامته دار كريستيز في نيويورك يوم الأربعاء.

ويزيد هذا المبلغ عن مثلي السعر القياسي السابق لأي عمل فني في مزاد.

وأعيد اكتشاف اللوحة في الآونة الأخيرة وهي آخر عمل لدا فينشي مملوك ملكية خاصة، وبيعت في مزاد يوم الأربعاء بأكثر من أربعة أمثال تقدير دار كريسيتز وهو حوالي 100 مليون دولار.

4 مقتنين يتنافسون 12 دقيقة، على لوحة “مخلص العالم”، ويظفر بها مجهول نافس عليها حتى دفع 450 مليون و300 ألف دولار،جسدت شخصية المسيح، مرتدياً ملابس زرقاء وقرمزية، رافعاً يده اليمنى، وبيسراه يحمل كرة بلور يعلوها صليب، هي الآن أغلى عمل فني تم بيعه في التاريخ pic.twitter.com/qXHbwgQuuY

— يوسف الحربي (@yousifalharbi) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

وتخطى مبلغ البيع رقماً قياسياً سجّلته لوحة “نساء الجزائر” للفنان بابلو بيكاسو حين بيعت مقابل 179.4 مليون دولار في مايو/أيار 2015.

وبيعت لوحة “سالفاتور مندي” لمشتر لم تعلن دار كريستيز هويته شارك عبر الهاتف في المزاد الذي استغرق حوالي 20 دقيقة.

واللوحة واحدة من أقل من 20 رسماً لدافينشي من المعروف أنها لا تزال موجودة.

بكم تشتري هذه اللوحة التي رسمها الفنان الايطالي ليوناردو دافنتشي قبل 500 سنة؟ إنها لوحة “#مخلص_العالم..” أشتراها مجهول في مزاد علني في كريستيز في نيويورك بأكثر من 450 مليون دولار!! تقريبا نصف مليار دولار!! طبعا أشتراها كاستثمار لكن الجنون فنون!! pic.twitter.com/sW8bGCQRy6

— عبدالله الشايجي (@docshayji) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

وكانت اللوحة قد سجلت ضمن ممتلكات الملك تشارلز الأول الخاصة، ثم عرضت في مزاد عام 1763 قبل أن تختفي حتى عام 1900. وفي تلك الأثناء أعيد طلاء وجه السيد المسيح وشعره في تقليد يقول آلان وينترميوت كبير المتخصصين في أعمال الفنانين القدامى بدار كريستيز إنه كان “شائعاً جداً”.

وبيعت لوحة فنان عصر النهضة لمشترٍ أميركي عام 1958 مقابل 45 جنيهاً فقط، ثم بيعت عام 2005 بعد إعادة طلاء النسخة الأصلية.

وبدأ المالك الجديد عملية ترميم، وبعد بحث وتقص دام نحو 6 سنوات تم إقرارها على أنها عمل دافينشي الأصلي وعرضت في معرض لندن الوطني عام 2011، حيث تسلّطت عليها الأضواء بقوة.

لوحة دافينتشي “مخلص العالم” تباع بـ 450 مليون دولار في مزاد بنيويورك https://t.co/xItBJDSWqg pic.twitter.com/cIt6weFz1b

— فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

أما عن المشتري الأخير، فقد اكتفت دار المزادات بالقول إن أوروبياً اشترى اللوحة بعد إعادة اكتشافها عام 2005 وبعد عملية الترميم الطويلة.

وذكرت وسائل إعلام أنه الملياردير الروسي ديمتري ريبولوفليف الذي كان قد دفع 127.5 مليون دولار عام 2013.

ومن بين المعروضات أيضاً في مزاد يوم الأربعاء عمل الفنان آندي وارهول “سكستي لاست سابرز” أو “60 عشاء أخيراً”، وجلب 60.9 مليون دولار وهو ما تجاوز المتوقع.

وبيع في المزاد أيضاً عملان للفنان الأميركي سي تومبلي، جلب أحدهما 46.4 مليون دولار، والثاني 27.3 مليون دولار، متجاوزين التوقعات أيضاً.

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