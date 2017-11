زينة عاشور ترد على الشائعات بالصور.. زوجة عمرو دياب لأبنائها: أنتم أولويتنا وكل شيء يأتي بعدكم on November 16, 2017

اجتنبت زينة عاشور، زوجة عمرو دياب وأم توأمه كنزي وعبد الله، نشر أي صورة أو فيديو للفنان المصري على صفحاتها الاجتماعية، مدة طويلة.

وفي حين كان من المنتظر أن تنشر زينة أي صورة أو توضيح، خلال الجدل الكبير الذي أثير حول زواج الفنان بالممثلة المصرية دينا الشربيني، ابتعدت الزوجة الثانية للهضبة عن الضجة.

وكانت مساء الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، المرة الأولى التي تنشر فيها زينة صوراً لعمرو دياب منذ مدة طويلة.

واختارت زينة عاشور، المقيمة بلندن مع أولادها، عيد ميلاد كنزي وعبد الله الـ18 لتنشر فيديو عبارة عن صور لعمرو دياب معهما وأخرى للأسرة بكاملها.

18!!!!!!! U were always loved and always will be you are our priority in life then everything comes next.. enjoy it.. And yes take it for granted as this love is urs forever ❤️ A very happy birthday To both of you and shush the music and edit are good @abdallahdiab.17 @kinzydiab

A post shared by Zeina (@zeinaashour) on Nov 15, 2017 at 4:29pm PST

وكتبت زينة في تعليق على الفيديو: “نحبكم وسنحبكم دائماً، سوف تكونون الأولوية بالنسبة لنا في الحياة، ثم كل شيء فيما بعد.. أعتبر هذا الحب من المسلّمات.. عيد ميلاد سعيد لكما”.

وكانت زينة عاشور قد نشرت أول فيديو لها مع أسرتها بعد انتشار خبر زواجه بالممثلة دينا الشربيني.

وظهرت في الفيديو مع بنتيها كنزي وجنا في سيارة أجرة، وبدت الأم وهي تستمتع بوقتها رفقة بنتيها.

ويبدو أن أفراد الأسرة كانوا يقضون حينها عطلة بأميرك؛، إذ نشرت زينة الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017، صورة لها على جسر بروكلين بمدينة نيويورك.

#brooklynbridge

A post shared by Zeina (@zeinaashour) on Apr 20, 2017 at 2:44pm PDT

التعليقات