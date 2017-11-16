“دليل براءة شيرين”.. مقطع جديد لحفلة “البلهارسيا” تقول فيه كلاماً مختلفاً عن مصر on November 16, 2017

كليب جديد قد ينقذ المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب بعد أن قامت الدنيا ولم تقعد عليها جراء انتشار فيديو تردّ فيه على طلب غناء إحدى أشهر أغنياتها “مشربتش من نيلها”، قائلةً إن الشرب من نهر النيل يسبب مرض “البهارسيا”.

الكليب الجديد يُظهر مقطعاً من الحفل ذاته يقلب الطاولة تمامًا، ويُظهر أن المغنية الشهيرة فخورة ببلادها؛ بل و”تعشق ترابها”؛ إذ ظهرت في الكليب وهي تحيي جمهورها الحاضر من البلاد العربية كافة.

وقالت شيرين كما يُسمع في الكليب: “أحييكم بصفتي مطربة مصرية من أرض مصر، بلدي الحبيبة الغالية، بلدي التي أعشق ترابها، بلدي التي عملتني”.

ثم أردفت بجملة تحيي بها جمهورها العربي وتتمنى السلام لسوريا وفلسطين.

سحب الجنسية



وكان كليب “البلهارسيا” قد أغضب الكثير من المصريين على مدى اليومين الماضيين، ودفعهم لمهاجمة شيرين، لدرجة أن بعضهم طالب بسحب الجنسية منها؛ بل ووصلت أصداؤه إلى الصحافة العالمية.

وعلى جانب آخر، رأى البعض أن الفيديو مشبوه وتوقيت نشره يؤكد تلك النظرية، حيث إن الحفلة التي قالت فيها شيرين هذا الأمر كانت في إمارة الشارقة منذ عام، فلماذا خرج الفيديو للنور الآن بالتحديد؟!

ولكن الأمر لم يتوقف على غضب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اتخذت نقابة الموسيقيين المصريين قراراً بإيقاف المطربة المصرية وتحويلها للتحقيق، وهناك قضية رُفعت ضدها وستكون أولى جلساتها في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل 2017.

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