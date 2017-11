بعد غياب 45 عاماً من غياب العراق عن مسابقات Miss Universe.. ملكة جمال العراق تدافع عن صورتها مع ملكة جمال إسرائيل on November 16, 2017

بعد 45 عاماً من غياب التمثيل العراقي في مسابقة ملكة جمال الكون، ستمثل سارة عيدان العراق في تلك المسابقة العالمية التي ستقام في مدينة لاس فيغاس الأميركية في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

عيدان أثارت الجدل عبر الشبكات الاجتماعية بعد نشرها لصورة بصحبة ملكة جمال إسرائيل عبر حسابها على انستغرام، معلقة “السلام والحب من ملكة جمال العراق وملكة جمال إسرائيل”

Peace and Love from Miss Iraq and Miss Israel ❤️❤️ #missuniverse

A post shared by Sarah Idan (Sarai) سارة عيدان (@sarahidan) on Nov 13, 2017 at 2:51pm PST

People always joke about @missuniverse pageants bringing about world #peace. This year, Miss Israel @adar_gandelsman and Miss Iraq @sarahidan showed us it doesn’t have to be a joke. @adar_gandelsman . #missuniverse #missisrael #missiraq #israel #iraq #middleeast #worldpeace #missuniverse2017

A post shared by Embassy of Israel (@israelinusa) on Nov 16, 2017 at 6:25am PST

انتقادات عديدة نالت عيدان، غير أنها أوضحت عبر حسابها في رسالة مطولة أسباب التقاطها لهذه الصور، بأنها تأمل في نشر السلام في المنطقة وتشاركها نظيرتها الإسرائيلية نفس الحلم.

Please read, الرجاء القراءة ❤️☮️☮️☮️

A post shared by Sarah Idan (Sarai) سارة عيدان (@sarahidan) on Nov 14, 2017 at 3:10am PST

