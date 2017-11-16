بالصور.. وزير خارجية فرنسا يلتقي الحريري في السعودية.. ورئيس الوزراء اللبناني: أُفضِّل ألا أجيب الآن! on November 16, 2017

التقى وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان رئيسَ الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، في مقر إقامة الأخير في الرياض، الخميس، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بحسب ما أكدت مراسلة الوكالة الفرنسية التي حضرت بداية الاجتماع.

وقال الحريري بالفرنسية، رداً على سؤال طرحه عليه صحفي حول موعد ذهابه إلى فرنسا، بناء على دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون: “أُفضِّل ألَّا أجيب الآن”، مضيفاً: “سأعلن لكم ذلك” في حينه.

ونشر لودريان صورة تجمعه بالحريري في الرياض.

Entretien amical et confiant avec Saad Hariri qui viendra bientôt à Paris à l’invitation du Président de la République. pic.twitter.com/CJ9MHss15p

— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) November 16, 2017

ولودريان هو أرفع مسؤول غربي يلتقي الحريري في العاصمة السعودية أمام الصحافة، منذ إعلان الأخير استقالته من رئاسة الحكومة من الرياض، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان لودريان أعلن في وقت سابق أن الحريري سيتوجَّه إلى فرنسا مع أُسرته، من دون أن يُحدد موعداً لذلك.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع لودريان، اليوم، أن الحريري يعيش في المملكة “بإرادته”، ويستطيع أن يغادرها “وقتما يشاء”، معتبراً أن الاتهامات باحتجازه في السعودية “باطلة”.

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