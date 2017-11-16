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بالصور: التركية “لميس” تلتقي أنجلينا جولي في لوس أنجلوس

on November 16, 2017 0 Comment
festival of asian cinema angelina jolie

التقت الممثلة التركية توبا بيوكستون، المعروفة في العالم العربي باسم “لميس”، الممثلة الأميركية أنجلينا جولي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وجاء ذلك في أثناء مشاركة توبا بلجنة تحكيم “مهرجان الأفلام الآسيوية” في لوس أنجلوس، حيث تشارك جولي بفيلم من إخراجها يعرض في المهرجان.

festival of asian cinema angelina jolie tuba

إذ تشارك جولي بفيلم First They Killed My Father أو “في البداية قتلوا والدي” من إخراجها، ويحكي الفيلم قصة ناشطة حقوقية كمبودية، وقد صُور بالكامل في كمبوديا.

وتدور قصته عن فترة حكم حزب “الخمير الحمر” بكمبوديا في السبعينيات، حيث مات أكثر من مليون شخص، وعُرض على خدمة نتفليكس Netflix في سبتمبر/أيلول 2017.

وبحسب صحيفة Posta التركية، فقد التقت الممثلتان على هامش المهرجان وتحدثتا بشأن بعض المشاريع الاجتماعية ودور السينما.

angelina jolie tuba

angelina jolie tuba

festival of asian cinema angelina jolie

يُذكر أن توبا التي تشغل منصب سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف، اختيرت لتصبح عضوة بلجنة تحكيم المهرجان أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2017، لتصبح أول تركية يتم اختيارها ضمن لجنة تحكيم هذا المهرجان.

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