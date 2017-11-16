الممثلة التركية هازال كايا تحلق رأس والدتها.. والأم تنشر صورة على إنستغرام on November 16, 2017

نشرت وسائل الإعلام التركية خبراً عن مرض والدة الممثلة التركية هازال كايا، المعروفة بدور “نهال” في مسلسل “العشق الممنوع”، بسرطان الثدي.

❤️ #dünyakızçocuklarıgünü #myheroine

A post shared by Hazal Kaya (@hazalkaya) on Oct 11, 2016 at 9:52am PDT

إذ شاركت المحامية عائشة غول، والدة كايا، صورةً بحسابها على إنستغرام تعلن من خلالها خبر مرضها، بينما ظهرت كايا وهي تحلق شعر رأس والدتها.

بينما علّقت غول على الصورة، قائلةً: “الخوف من ذكر اسم السرطان غير صحيح، فالتشخيص المبكر يعطي فرصة كبيرة للعلاج.. شكراً لأمنياتكم بالشفاء”.

فيما أكدت المواقع التركية خضوع غول للعلاج الكيماوي في الفترة الحالية.

وقد ربطت صحيفة Hürriyet التركية بين إصابة والدة كايا الحقيقية بالسرطان، ووالدتها في مسلسل “فريحة” الممثلة فاهيدة غوردوم، والتي تعافت منه بعد فترة إصابة.

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