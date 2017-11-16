“العهد الجديد” يكشف تحركات بن سلمان قبل حملة الإطاحة برجال الأعمال.. ويفصح عن أسماء معتقلين جُدد on November 16, 2017

قال حساب العهد الجديد أن الأمير محمد بن سلمان اطلع على تقارير تفيد بالحالة المادية لرجال الأعمال الذين إلقاء القبض عليه واعتقالهم في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

وأضاف أن التقرير الخاص برجل الأعمال السعودي عبدالله كامل رصد في حاسبه في بنك واحد ملياري ريال، بينما كشف تقرير الحالة المادية لابن لادن وجود مليار دولار أيضاً في بنك واحد، وجاء في حساب الأمير متعب بن عبدالله مليار دولار أيضاً في بنك واحد.

قبيل اعتقال الأمراء ورجال الأعمال، رفع إلى بن سلمان تقرير عن الحالة المالية لهذه الشخصيات، ومما ورد فيه:

المحفظة الاستثمارية لعبدالله كامل (في بنك واحد) 2 مليار ريال

المحفظة الاستثمارية لإبن لادن (في بنك واحد) 1 مليار ريال

الحساب الجاري لمتعب بن عبدالله (في بنك واحد) 1 مليار ريال

— العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

من جهة أخرى ذكر حساب العهد الجديد أن حملة اعتقالات أخرى شملت كلاً من: لؤي ناظر ابن وزير التخطيط السابق هشام ناظر، وزهير فايز ومنصور البلوي وعبدالرحمن فقيه، كما تم تجميد الحساب لالبنكي لأحمد زكي يماني وزير النفط السابق.

وردنا عدد من اسماء رجال الأعمال الذين اعتقلهم بن سلمان مؤخراً، منهم:

-لؤي ناظر (ولد وزير التخطيط السابق هشام ناظر)

-زهير فايز

-منصور البلوي

-عبدالرحمن فقيه

*كما تم تجميد الحساب البنكي لأحمد زكي يماني (وزير النفط السابق)

— العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

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