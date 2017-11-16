الحريري قَبِل دعوة فرنسا.. ومصدر مقرَّب منه يكشف الخطوات التي ينوي فعلها رئيس الوزراء المستقيل on November 16, 2017

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في الرياض، الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، المتواجد في المملكة العربية السعودية قبل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للذهاب إلى فرنسا مع أسرته.

مصدر مقرب من الحريري قال لوكالة رويترز، إنه من المتوقع أن يغادر الحريري الرياض إلى باريس في غضون 48 ساعة، ثم يتجه إلى بيروت ليقدم استقالته رسمياً.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي لصحفيَّيْن اثنين بينهما مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أُبلغ بموافقة الحريري على الذهاب إلى فرنسا، من دون أن يحدد موعداً لهذه الزيارة.

وأوضح أن “الحريري قبل الدعوة (…) للذهاب إلى فرنسا”، مضيفاً “سيأتي، وقد أُبلِغ الأمير (محمد) بهذا الأمر”.

وعن موعد الزيارة، اكتفى لودريان بالقول إن “برنامج عمل الحريري يعود إليه وحده”.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي الحريري اليوم في الرياض.

وكان ماكرون أعلن الأربعاء أنه دعا، بالاتفاق مع السعودية، رئيسَ الحكومة اللبناني المستقيل للمجيء إلى فرنسا مع أسرته.

وقال لصحفيين في بون، حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ “اتصلت بمحمد بن سلمان، وبسعد الحريري، واتفقنا على أنني سأدعوه (الحريري) لبضعة أيام إلى فرنسا مع أسرته”، مشدداً على أن الأمر يتعلق “بزيارة لبضعة أيام”، وليس عرضاً للجوء إلى فرنسا.

في باريس، أصدر قصر الإليزيه بياناً قال فيه “بعد التحادث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء اللبناني (…) دعا رئيس الجمهورية سعد الحريري وأسرته إلى فرنسا”.

ومنذ إعلان استقالته المفاجئة، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، من الرياض، طُرحت أسئلةٌ كثيرةٌ حول حرية الحريري في الحركة، وما إذا كان أُجبر على الاستقالة.

وبرزت خلال الساعات الأخيرة دعواتٌ من دول غربية عدة، بضرورة عودته إلى بيروت.

وفي موقف تصعيدي لافت، اتَّهم الرئيسُ اللبناني ميشال عون، الأربعاء، السعودية باحتجاز رئيس الحكومة المستقيل.

ومساء الأربعاء، وصل لودريان إلى الرياض، حيث عقد اجتماعاً مطولاً مع ولي العهد، استمرَّ زهاء 75 دقيقة، بحسب ما ذكرت مراسلة لوكالة الأنباء الفرنسية تُرافق لودريان في زيارته إلى المملكة.

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