الجمال وحده لا يكفي.. فقط ابتسمي وكوني طبّاخة ماهرة لتجذبي الرجل

أن تكوني جميلة ليس كافياً لتجذبي انتباه الرجل، لكن في الوقت نفسه لا تُتعبي نفسك كثيراً، فهو لا يحب التصنّع في التعامل ويحب اللعب والمرح والابتسامة، عكس ما يظن الكثيرون.
شاهدي الفيديو وتعرفي على ما يحبه آدم.
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أن تكوني جميلة ليس كافياً لتجذبي انتباه الرجل، لكن في الوقت نفسه لا تُتعبي نفسك كثيراً، فهو لا يحب التصنّع في التعامل ويحب اللعب والمرح والابتسامة، عكس ما يظن الكثيرون.
شاهدي الفيديو وتعرفي على ما يحبه آدم.
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