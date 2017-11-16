“البنتاغون” تعتذر عن إعادة “تغريدة” تطالب باستقالة ترامب on November 16, 2017

اعتذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن تغريدة، أعاد حسابها الرسمي على “تويتر” نشرها، الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تطالب باستقالة عدد من المسؤولين، بينهم الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لـ”البنتاغون”، دانا وايت، عبر صفحتها الرسمية على الموقع نفسه، أن الأمر حدث بالخطأ، وأن الوزارة لا تؤيد محتويات التغريدة.

وأضافت أن الشخص المفوض بالعمل على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع بـ”تويتر”، أعاد نشر تغريدة عن طريق الخطأ، قبل أن يسارع إلى تدارك الأمر، وحذفها.

وفي بيان وصلت إلى “الأناضول” نسخة منه، أكدت الوزارة أنها فتحت تحقيقاً في الحادثة.

وجاء في التغريدة: “الحل بسيط، على روي مور (جمهوري من ولاية ألاباما مرشح لعضوية مجلس الشيوخ ومتهم بالتحرش الجنسي) أن ينسحب من الانتخابات، وعلى آل فرانكن (عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا متهم بالتحرش الجنسي) الاستقالة من الكونغرس، وعلى دونالد ترامب الاستقالة من الرئاسة، وعلى الحزب الجمهوري أن يتوقف عن التظاهر بأن الاعتداء الجنسي قضية حزبية (تتعلق بحزب معين)، فهي جريمة مثل نفاقكم”.

ونشر التغريدة حساب يحمل اسم “براود ريزيستر”، ويظهر من منشوراته انتماؤه إلى جماعات يسارية معارضة لترامب.

يشار إلى أن عدداً من فضائح التحرش الجنسي تفجرت مؤخراً في الولايات المتحدة، شملت عدداً من كبار السياسيين، كان أبرزهم الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، ومشاهير وممثلين في هوليوود، أبرزهم “كيفن سبيسي”.

التعليقات