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الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل شهيد ويعتقل 12 مقدسياً

on November 16, 2017 0 Comment

عبدالرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله)

هدمت الجرافات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، منزل عائلة الشهيد نمر الجمل من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس، منفذ عملية مستوطنة “هار هدار» والتي أسفرت …

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