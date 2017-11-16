الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل شهيد ويعتقل 12 مقدسياً

عبدالرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله)
هدمت الجرافات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، منزل عائلة الشهيد نمر الجمل من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس، منفذ عملية مستوطنة “هار هدار» والتي أسفرت …
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عبدالرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله)
هدمت الجرافات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، منزل عائلة الشهيد نمر الجمل من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس، منفذ عملية مستوطنة “هار هدار» والتي أسفرت …
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