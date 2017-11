اشتعال النيران في قناة كويتية على الهواء مباشرة.. المذيعة تتدارك الموقف بضحكة on November 16, 2017

ولفت خلال حديثه هاتفياً مع برنامج One Two الرياضي، إلى أنه تمت السيطرة على الموضوع، ولم يصب أحد من العاملين أو الضيوف بأذى، فيما كانت الأضرار مادية فقط، وبسيطة، باحتراق جزء من الاستوديو.

