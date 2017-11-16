اشتعال النيران في قناة كويتية على الهواء مباشرة.. المذيعة تتدارك الموقف بضحكة on November 16, 2017

يصادف أن تقع مواقف غريبة وغير متوقعة على الهواء مباشرة، أغلبها يدور حول هفوات بعض الضيوف والمذيعين، لكن هذه المرة كان الأمر مختلفاً.

إذ تداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو للحظة اندلاع حريق في استوديو قناة “العدالة” الكويتية (ATV)، على الهواء مباشرةً، أثناء إجراء حوار مع أحد الضيوف.

يظهر الفيديو لقطة من البرنامج الصباحي “ع السيف” الذي تقدمه الإعلامية أسرار السعيد، بينما تشتعل النيران في أحد جوانب الديكور، فيما يندفع الضيف ليقف سريعاً، قبل أن ينسحب من البرنامج.

إذ كان البرنامج يستضيف مدير عام الموانئ الكويتية، يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح، وفجأة سمع أصوات فرقعة وضجة من العاملين، لتحاول المذيعة تدارك الموقف، وتعلن عن فاصل إعلاني للاستراحة، وقبل توجه الكاميرا للفاصل اشتعلت النيران في الاستوديو، وانسحب الجميع من الاستوديو مسرعين.

هذا، وقد أعلنت القناة أن الحادث ناجم عن التماس كهربائي، إذ أوضح ذلك المدير التنفيذي للقناة الإعلامي أحمد الفضلي، أن المواد والتقنيات المستعملة في الديكور أدت إلى حصول احتكاك كهربائي سبب الاشتعال.

ولفت خلال حديثه هاتفياً مع برنامج One Two الرياضي، إلى أنه تمت السيطرة على الموضوع، ولم يصب أحد من العاملين أو الضيوف بأذى، فيما كانت الأضرار مادية فقط، وبسيطة، باحتراق جزء من الاستوديو.

وعلى صعيدٍ آخر، أشاد مغردون بردِّ فعل مقدمة البرنامج المتماسك، ومحاولتها تدارك الموقف لحظة الفرقعة.

ردة فعل المذيعة أسرار السعيد عند صوت انفجار الكهرباء أثناء اللقاء #حريق_قناةatv

خطاكم السوء وماتشوفون شر #هزه_ارضيه_بالكويت #عالسيف pic.twitter.com/pHhjcNlKke

— الكويت الأمة نيوز‏ (@Alkuwait_alomh1) November 13, 2017

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