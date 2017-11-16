أحلام تتضامن مع شيرين في واقعة البلهارسيا: سيعفون عنك لطيبتك وعفويتك on November 16, 2017

تضامنت المطربة الإماراتية أحلام، مع زميلتها المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد الحملة الشرسة شعبياً ورسمياً على المغنية المصرية، بعد تصريحها حول ماء النيل في مصر.

وقالت أحلام في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر:

#شيرين كملي و #مصر انا متاكده كلها معك ولا يمكن الا ان احترم وأقدر النقابه المصريه وأقدر بأنهم سيتفهموا طيبتك و سجيتك وعفويتك وسيصدر العفو لأنك من اوفى واقدع بنات #مصر #تحيا_مصر واعتذارك احترامك لوطنك وفنك وجمهورك #كلنا_شيرين #بنحبك♥️ pic.twitter.com/HOvq2yv2OC

— Ahlam – احلام (@AhlamAlShamsi) November 16, 2017

كما تفاعلت أحلام بشكل كبير مع جمهورها، الذين لام بعضهم المطربة الإماراتية بسبب دعمها لشيرين.

يا احلام انتى حد جميل خلنى افضل احبك شرين غلطانة فى الوطن بكرة تغلط فى كل أم مصرية واي مصر

— Dj Hassan Darwish (@HassanD41935897) November 16, 2017

مش عيب أن بلدك تربيك من أول وجديد

— نبيل طويرق (@0ZkyzzW2qX6OOMj) November 16, 2017

ومنذ أيام تشن وسائل الإعلام المصرية حملة شرسة على شيرين، بسبب ردها في إحدى الحفلات، عندما طلبت منها واحدة من جمهورها أن تغني أغنية مشربتش من نيلها، قائلة: “ستصابين بالبلهارسيا.. اشربي “إيفيان” أحسن”، في إشارة إلى نوع مياه معدنية معروف.

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية أوقفت شيرين عن الغناء، عقب ما اعتبرته النقابة إساءة لمصر في إحدى الحفلات التي أحيتها في لبنان.

وتضامن عدد كبير من الفنانين العرب مع شيرين، بعد الواقعة التي اعتذرت عنها الفنانة المصرية.

7- وطني الحبيب مصر وأبناء وطني مصر أعتذر لكم من كل قلبي عن أي ألم سببته لأي شخص فيكم ويعلم الله مدي حبي وإنتمائي لبلدي مصر و لكم جميعا، فلم ولن أنسي فضل مصر وفضلكم وأعدكم بأن أتدارك مستقبلا مثل هذه الأخطاء الساذجة التي تضعني الآن أمامكم في مثل هذا الموقف الذي أتمني لو لم أكن فيه

— شيرين عبدالوهاب (@sherine) November 14, 2017

كما شكرت شيرين كل الذين تضامنوا معها في أزمتها الأخيرة:

شكراً من قلبي للشعب المصري ولجمهوري ولكل إخواتي الفنانين والإعلاميين المحترمين اللي وقفوا جنبي وساندوني في موقف زي ده..وربنا مايوقع حد في موقف زيه

— شيرين عبدالوهاب (@sherine) November 15, 2017

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