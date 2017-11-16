أتراك يستلهمون طريقة تهريب اللحوم إلى بلادهم من ليدي غاغا.. كيف أوحت لهم بالفكرة؟ on November 16, 2017

استوحى مهربو لحوم من دولة جورجيا فكرة لتهريب اللحوم إلى تركيا، اللتان تربطهما حدود مشتركة، من إحدى إطلالات المغنية ليدي غاغا.

الفستان الذي ارتدته النجمة الأميركية خلال حفل تسليم جوائز مهرجان mtv عام 2010، والذي أثار جدلاً كبيراً حينها؛ نظراً إلى صناعته بالكامل من اللحم الأحمر- ألهم مهربين على الحدود الجورجية-التركية بطريقة لإدخال اللحوم من جورجيا الى تركيا.

فقد كان المهربون يلفون اللحوم حول أجسادهم ويغلفونها ثم يرتدون ملابس فوقها، ويعبرون بعد ذلك الحدود، وقد نجحوا في ذلك مرات عديدة، دون أن يتم كشفهم من جهاز الجمارك وأجهزته.

Kaçakçılıkta Lady Gaga modeli https://t.co/9p7nesq6Km pic.twitter.com/Ey9mrkMA57

— Hürriyet Gündem (@huryazarlar) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وكشفت صحف محلية تركية أن المهربين كانوا يعبرون الحدود 3 مرات يومياً، واستمر المهربون في انتهاج هذا الأسلوب إلى أن وقعوا في قبضة السلطات الرسمية التركية وتم اكتشاف حيلتهم.

Kaçakçılıkta Lady Gaga modeli!

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— MedyaVeri (@medyaveri) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وأوضح وزير الجمارك التركي، بولنت توفينيكجي، في مؤتمر صحفي، الطريقة التي اتبعها المهربون، وأضاف أن المهرب الواحد كان ينجح بإدخال 20 كيلوغراماً من اللحوم، مشيراً إلى أنهم أخذوا وقتاً للتفطن إلى مثل هذا الأسلوب.

وتوقع أن تهريب اللحوم إلى داخل تركيا سينخفض قريباً؛ نظراً إلى أن أسعار اللحوم في تركيا آخذة في الانخفاض.

يشار إلى أن سعر كيلو اللحم في تركيا يتراوح بين 40 و60 ليرة تركية، أي 8 أضعاف سعره في جورجيا كحد أدنى.

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