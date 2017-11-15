والدة أمير قطر تتحدى دول الحصار وتوجه رسالة مؤثرة في أول ظهور لها منذ اندلاع أزمة الخليج on November 15, 2017

في أول ظهور لها منذ اندلاع الأزمة الخليجية، وجّهت الشيخة موزة بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، رسالة قوية إلى دول المقاطعة.

وقالت والدة أمير قطر، خلال كلمة في افتتاح النسخة الثامنة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم “وايز 2017”: “تُحاصر قطر منذ الخامس من يونيو الماضي في وقت أراده البعض أن يكون صعباً علينا وما كانت صعوبته إلا عليهم، وقد أرادوا أن نتغير ونغيّر نهجـنا وما تغيّرنا وما غيّرنا”.

كلمة سمو الشيخة موزة (ام جاسم) مش خطاب الحرباء الركيك pic.twitter.com/6ZOKid3NcW

— امي عائشة (@hp4IbqtHpYRPP2g) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وقوبلت كلمات الشيخة موزة بالتصفيق من حضور المؤتمر.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قد ألقى خطاباً حول الأزمة الخليجية، أمس الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني، خلال افتتاح الدورة الـ46 لمجلس الشورى القطري، وقال “إن البلاد تعرّضت لحصار جائر أهدرت من خلاله كل القيم والأعراف، لكننا اتبعنا سياسة ضبط النفس والاعتدال بالرد والتسامي فوق المهاترات والإسفاف”.

الشيخة موزة ♥️

شامخة كشموخ الزعماء

قائدة تنثر اللالئ وتلهم العلماء #WISE2017 pic.twitter.com/QwZNkJgTpK

— Dr-ASMAA (@asmamubark) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وحظيت كلمة الشيخة موزة بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تناقلها الآلاف مبدين إعجابهم بصمود قطر في وجه دول الحصار.

نفخر بسمو الشيخة #موزة_بنت_ناصر_المسند ام القطريين ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/qPXK6TVpPN

— khaled alshammari (@khaled_al3ayesh) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

نفخر بسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند ام القطريين ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/fOZnlENAwL

— N (@noora38387306) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

التعليقات