هل تعلم ترتيب الجيشين المصري والتركي عالمياً؟ دراسة لموقع متخصص في قدرات الجيوش تجيبك عن هذا التساؤل on November 15, 2017

قام موقع Global Fire Power، المتخصص بترتيب قدرات الجيوش، بمقارنة سريعة بين الجيشين المصري والتركي من عدة جوانب.

ونشر الموقع مقارنته التي دعمها بصورة توضح قدرات الجيشين، وقال إن الجيش المصري أصبح يشكل قوة عالمية عظمى باحتلاله المركز العاشر عالمياً والأول عربياً.

وأوضح أن ترتيب الجيش المصري يأتي مباشرة بعد الجيش التركي صاحب المركز التاسع عالمياً، وبذلك يكون الجيشان التركي والمصري الوحيدين في قائمة الجيوش العشرة الأقوى عالمياً من منطقة الشرق الأوسط.

ويعتمد تصنيف الموقع على الكثير من العوامل، مثل تنوّع السلاح ضمن مجاميع الأعداد التي توفر توازناً أفضل، أي أن امتلاك 100 كاسحة ألغام لا يساوي القيمة الاستراتيجية والتكتيكية لـ10 حاملات طائرات، بحسب ما ذكر تقرير لموقع روسيا اليوم.

كما يأخذ التصنيف بعين الاعتبار التحالفات الإقليمية للدول، بالإضافة لعدد السكان والمنافذ البحرية والبرية وطبيعة التضاريس الجغرافية لكل دولة، ومن ثم يقوم بإعطاء علامات ذات أوزان مختلفة لكل من المعايير السابقة.

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