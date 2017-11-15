نتنياهو يعرض على إيران تقديم المساعدة لضحايا الزلزال.. وطهران ترد on November 15, 2017

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن بلاده اقترحت أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقديمَ مساعدات إنسانية للمتضررين من الهزة الأرضية، التي ضربت مناطق على الحدود الإيرانية العراقية، وأسفرت عن مصرع نحو 530 شخصاً وإصابة الآلاف.

نتنياهو قال في خطاب ألقاه عن طريق الفيديو، أمام مؤتمر الفيدرالية اليهودية في أميركا الشمالية: “نعم سمعتموني بشكل صحيح… إسرائيل اقترحت أمام الصليب الأحمر تقديم مساعدات طبية لضحايا الهزة الأرضية في إيران، لا توجد لدينا أية مشكلة مع المواطنين في إيران، مشكلتنا مع نظامهم الذي يسيطر عليهم كرهائن”، وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف نتنياهو: “نحن لسنا وحدنا نعترف بالتهديد الإيراني، أنا أعتقد أن دولاً مثل السعودية والإمارات ومصر ترى الأمر مثلنا”.

وأكد نتنياهو أن “إيران تحاول أن تتمركز عسكرياً في سوريا، لاستخدامها قاعدة لتدمير إسرائيل، ونحن لن نوافق على هذا، أوضحت هذا بصورة مفصلة- إسرائيل ستعمل على وقف هذا”.

وعن ردِّ طهران على دعوة نتنياهو، قالت قناة “i24” الإسرائيلية، إن “إيران رفضت العرض، وذلك نقلاً عن مصدر لم تسمِّه.

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