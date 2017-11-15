“مهند” التركي يُغضب معجبيه بسبب صورة لأتاتورك.. هكذا برّر الفنان الشهير ما فعله on November 15, 2017

أثار الفنان التركي كيفانتش تاتليتوغ، الشهير عربياً بـ”مهند”، حفيظة معجبيه؛ لتأخره في نشر صورة الزعيم التركي الراحل مصطفى كمال أتاتورك بعد أيام من إحياء الأتراك ذكرى وفاته الـ79 والتي تصادف العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

Türkiye Cumhuriyeti ‘nin kurucusu,Anafartalar komutani Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk.. Kartal bakışlı paşam!

A post shared by Kivanc Tatlitug (@tatkvnc) on Nov 13, 2017 at 12:44pm PST

ونشر كيفانتش صورة لأتاتورك وعلّق عليها قائلاً: “سيدي صاحب النظرات الثاقبة، مؤسس الجمهورية التركية القائد مصطفى كمال أتاتورك”، لينقسم متابعيو الفنان بين مرحب بالصورة ومنتقد لتأخره في نشرها.

تعليقات المعجبين أجبرت الفنان التركي على توضيح موقفه من الصورة، حيث عاد وعلق عليها مؤكداً عدم وجود وقت محدد لتذكّر أتاتورك، داعياً منتقديه للهدوء وعدم تفسير الموقف بطريقة خاطئة.

وطالبت بعض التعليقات كيفانتش بضرورة احترام أتاتورك وإحياء ذكراه في موعدها، فيما أشاد آخرون بموقف الفنان وطالبوه بعدم الاهتمام بالانتقادات الموجهة له.

ويوجد كيفانتش، الذي يحظى بشهرة واسعة، في جزيرة كاش (جنوب تركيا)؛ لتصوير أحداث فيلمه الجديد “هيا يا بني”، الذي يلعب فيه دور الأب والمنتظر عرضه الصيف القادم.

ولا يزال مسلسل كيفانتش الأخير”جسور والجميلة”، الذي شاركته في بطولته الفنانة توبا بيوكستون، يحقق نجاحاً واسعاً بعد أشهر من انتهاء تصويره، حيث يُعرض المسلسل في العديد من دول العالم، بينها دول عربية.

وكانت زوجة الفنان التركي كيفانتش تاتليتوغ، مصممة الأزياء الشهيرة دينيز باشاك، قد قدمت لزوجها رحلة لمدة 4 أيام لشرم الشيخ المصرية كهدية في عيد ميلاده الـ34؛ ليتمكن من الغوص في أحد أشهر مراكز الغطس بالعالم والموجودة في المدينة.

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