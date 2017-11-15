“ليس انقلاباً والرئيس البالغ 93 عاماً بخير”.. الجيش في زيمبابوي يوضح هدفه من التحرك في البلاد on November 15, 2017

تلا ضابط في جيش زيمبابوي، فجر الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عبر التلفزيون الرسمي بياناً مباشرةً على الهواء، أكد فيه أن البلاد لا تشهد انقلاباً عسكرياً، وأن الرئيس روبرت موغابي وأسرته بخير، وما يقوم به الجيش هو مجرد “استهداف للمجرمين المحيطين” بالرئيس البالغ من العمر 93 عاماً.

وقال الجنرال سيبوسيوي مويو، وقد جلس بجانبه ضابط آخر، إن “هذا ليس انقلاباً عسكرياً على الحكومة”، مضيفاً “نود أن نطمئن الأمة بأن فخامة الرئيس (…) وأسرته بخير وأمان، وسلامتهم محفوظة”.

وأكد البيان العسكري، أن ما يقوم به الجيش هو مجرد “استهداف للمجرمين المحيطين” بالرئيس، الممسك بزمام السلطة منذ 37 عاماً، مشيراً إلى أنه “حالما تُنجز مهمتنا نتوقع عودة الوضع إلى طبيعته”.

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