“لعبتُ مهاجماً 7 سنوات وحصلت على كارت أحمر مرة واحدة”.. ذكريات أردوغان مع كرة القدم on November 15, 2017

حلَّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضيفاً في مقابلة أجرتها معه قناة NTV SPOR التركية، تناولت الشأن الرياضي التركي.

وأبدى الرئيس التركي رضاه عن مستوى كرة القدم في تركيا، وعن المحترفين الموجودين في الدوري المحلي ودورهم في تطوير الكرة التركية، كما استثار عزيمة اللاعبين المحليين لتقديم أفضل ما لديهم في الملاعب وتمثيل وتشريف منتخب بلادهم.

كما سرد قصته مع كرة القدم، فقال: “مغامرتي مع كرة القدم بدأت عندما كنت في الخامسة عشرة من العمر، حين اعتدنا اللعب بكرات مصنوعة من الورق، وحينما لعبنا في نادي الهواة (إروك سبور) قدّم لنا النادي نصيحة بأن نلعب في نادي غاميالتي، الذي كان أحد الأندية الرائدة للهواة في السبعينيات. لعبت في موقع الهجوم 7 سنوات في أثناء دراستي وقيامي ببعض النشاطات السياسية الشبابية في الوقت ذاته”.

وأضاف: “بعد نادي غاميالتي، وقّعت عقداً مع نادي (IETT سبور)، ولعبت هناك 7 سنوات، حظيت خلالها بـ5 ألقاب مع الفريق”.

وذكر أن أرضية الملاعب كانت في ذلك الوقت سيئة وأن اللاعبين كانوا يصابون بالكدمات بكثرة.

وفي إجابة عنلى سؤال الصحفي المستضيف فيما إذا كان قد سبق أن حصل على كارت أحمر في مسيرته الكروية، أجاب الرئيس: “نعم، حصلت على واحدة، وكانت بسبب اعتراض على قرار الحكم، وليس نتيجة احتكاك”.

أما عن رأي والديه في ممارسة اللعبة الأكثر شعبية بالعالم، فقال: “لم تعترض أمي قط، واعتادت أن تغسل وتكوي قميصي، لكن والدي لم يكن من السهل إقناعه وكان يقول دائماً إن عليّ أن أدرس، وعلم لاحقاً أنني ألعب كرة القدم في الأندية”.

ليوجه رسالة إلى الشباب بإمكانية أن يجمعوا بين الرياضة والدراسة والتوفيق بينهما.

ومعروف عن الرئيس التركي حبه لكرة القدم ومتابعته لها وتشجيعه الرياضة والرياضيين، فقد شهدت المباراة التي جمعت بشكتاش التركي وموناكو الفرنسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حضوره وتشجيعه الفريق التركي، بينما لم يتوانَ عن تلبية دعوة حفل زفاف نجم نادي بشكتاش غوكهان توريه على الممثلة التركية الشهيرة إسراء بيلغيتش في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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