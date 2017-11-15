لديها ذاكرة حديدية وتعرف ما وقع في حياتها منذ ولادتها وحتى الآن! قصة المرأة التي كُتب عليها ألا تنسى on November 15, 2017

بعض الناس يمكنهم تذكر بعض تفاصيل الأحداث التي تقع في حياتهم، مثل متى أول مرة ذهب فيها إلى المدرسة، أو ماذا كان يفعل عندما وقع زلزال في بلدته، لكن أن يتذكر الإنسان كلَّ تفاصيل حياته منذ ولادته، فهذا أمر حيَّر العلماء، حتى تم العثور على الإجابة.. وهي “متلازمة فرط التذكر”

فما هي إذاً هذه المتلازمة؟

يقول العلماء إنها هي حالة دماغية فريدة، تُمكِّن صاحبَها من تذكُّر كل التفاصيل اليومية التي يمر بها، ومن بين هؤلاء الأشخاص سيدة أسترالية، تسمى ريبيكا شاروك.

وقالت شاروك لموقع بي بي سي: “عندما كان عمري حوالي أسبوع واحد، أتذكر أنني كنت ملفوفة بهذه البطانية القطنية ذات اللون الزهري. وكنت دائماً أعرف أن أمي تحملني لسبب ما. لقد عرفت دوماً بغريزتي أنها الإنسان المفضل لدي”.

لكن المشكلة هي أن شاروك البالغة من العمر 27 عاماً، وهي من مدينة بريسبان بأستراليا، لا تملك ذاكرة عادية كغالبية الناس، إذ جرى تشخيص ما لديها بأنه متلازمة نادرة تسمى “الذاكرة الذاتية بالغة القوة”، وتعرف اختصاراً باسم “إتش إس إي إم”، وتعرف أيضاً باسم هايبرسيميثيا (أو متلازمة فرط التذكر).

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