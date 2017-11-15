لامبورجيني هديةً لبابا الفاتيكان.. فرانسيس المتواضع يرفض ركوب “آلهة الريح” ويتخذ قراراً آخر بشأنها on November 15, 2017

تلقى البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، هدية قيمة في صورة سيارة لامبورجيني باللونين الأبيض والأصفر، لكنه لن يستخدمها على الطرق المظللة بالأشجار في حدائق الفاتيكان.

ووقع البابا على السيارة المتبرّع بها وهي من طراز لامبورجيني هوراكان، التي تباع عادة بأكثر من 200 ألف دولار، وهي سيارة رياضية فريدة أطلق عليها “آلهة الريح” لدى هنود مايا القدماء.

البابا يبيع سيارة لامبورجيني لبناء بيوت مسيحيين دمرها داعش#rtarabichttps://t.co/0IXmMzn1M5

— RT Arabic (@RTarabic) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وقام البابا بالتوقيع على غطاء محرك السيارة بقلم تخطيط، وستعرض السيارة للبيع في دار سوذبيز وستقدم العائدات إلى البابا لمساعدة المحتاجين.

وقال الفاتيكان إن كل الأموال ستخصص لمشاريع لمساعدة المسيحيين على العودة وإعادة بناء مساكنهم في سهول محافظة نينوى العراقية التي دمرها تنظيم الدولة الإسلامية.

شركة “لامبورجيني” تتبرع بسيارة رياضية فريدة من نوعها للبابا فرانسيس

يا ليتني البابا والماما بعد pic.twitter.com/VxO8S5Ml7e

— Waleed Algofaily (@waaleeed9) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

كما ستخصص لمساعدة الضحايا الإناث لتهريب البشر والبغاء القسري ولمجموعتين إيطاليتين تقدمان خدمات طبية وسط إفريقيا.

وعلى النقيض من أسلافه الذين كان يركبون سيارات الليموزين البابوية يكتفي البابا فرانسيس بركوب سيارة زرقاء بسيطة من طراز فورد فوكاس.

#البابا_فرانسيس يحصل على سيارة #لامبورجينى لبيعها فى مزاد خيرى#رويترز pic.twitter.com/OPA6f572CK

— أخبار 24 (@Q8News24) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

تجدر الإشارة إلى أن سيارة لامبورغيني هوراكان عرضت في معرض جنيف للسيارات في مارس 2014. وسعر هذه السيارة بدون التجهيزات الإضافية يبلغ 200 ألف دولار، لكن هدية البابا فريدة من نوعها ومن مجموعة خاصة.

التعليقات