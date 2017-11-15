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عددهم 40 مليوناً يتحدثون لغةً مختلفة ويعانون الاضطهاد.. شاهد حياة مسلمي الصين

on November 15, 2017 0 Comment

مسلمو الصين، عددهم 40 مليوناً ولهم أكلات خاصة يطبخونها أمام المارة ويبيعونها كل يوم جمعة بعد الصلاة.

المدون السعودي أنس إسكندر، وصل إلى الصين في جولته بعد كوريا واليابان، وصور هذا الفيديو الذي يظهر طريقة حجابهم ولغتهم التي ليست الصينية ولا العربية.

الفيديو يوضح الاضطهاد الذي يتعرض له هؤلاء، والذين يعتنقون الإسلام منذ ألف سنة.

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